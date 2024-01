SharpADR Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild von Sharp -Japan in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Sharp -Japan wird insgesamt als neutral eingestuft. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Sharp -Japan als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 14,18 um 74 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter", was zu einer Einstufung als "Gut" in der fundamentalen Analyse führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 43,73 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls an, dass Sharp -Japan weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.