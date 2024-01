SharpADR Aktie: Bloß aufpassen!

Der Aktienkurs von Sharp -Japan verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 6,11 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt um 16,18 Prozent, was zu einer Underperformance von -10,07 Prozent für Sharp -Japan führt. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Sharp -Japan mit 18,79 Prozent unter dem Durchschnitt um 12,68 Prozent. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Sharp -Japan-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 32,85 JPY. Der letzte Schlusskurs von 1,72 JPY weicht somit um -94,76 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (21,67 JPY) liegt mit einer Abweichung von -92,06 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Sharp -Japan-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt sich, dass die Aktivität der Diskussionen über einen längeren Zeitraum hinweg durchschnittlich war. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einordnung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Sharp -Japan beträgt aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 50 eine neutrale Einstufung. Somit wird Sharp -Japan in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.