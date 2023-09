SharkNinja präsentiert auf der IFA 2023 aufregende neue Produkte und Partnerschaften, darunter Ninja Blast, Ninja Woodfire Oven und Shark Detect Pro

Frankfurt am Main (ots) -- SharkNinja, ein weltweiter Marktführer im Bereich Haushaltselektronik, gab außerdem eine spannende Partnerschaft mit Chris Appleton bekannt - vor dem Hintergrund von Unternehmenswachstum und ExpansionBei der Vorstellung neuer Produkte auf der jährlichen IFA-Messe für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte in Berlin hat SharkNinja seine Entwicklungsstrategie zu einer wahrhaft globalen Marke dargelegt. Tom Brown, Präsident von SharkNinja EMEA, stellte die neuesten Produkte aus den Bereichen Ninja Küchen- und Outdoorgeräte, Shark Beauty sowie Shark Staubsauger und Bodenreinigung vor. SharkNinja präsentierte auf der IFA drei völlig neue Ninja-Produkte: den ersten kabellosen Stabmixer Ninja Blast, den Ninja Woodfire Outdoor-Ofen und einen neuen, größeren Ninja Woodfire Electric BBQ Grill.Die Welt von Ninja - Küchengeräte für noch mehr Spaß und GenussMit dem Ninja Blast können Verbraucher die leistungsstarke Mixerleistung von Ninja überall nutzen, um gesunde Smoothies, Proteinshakes und gefrorene Getränke im Fitnessstudio, im Auto oder auf der Arbeit zuzubereiten. Mit dem Ninja Woodfire Outdoorofen präsentierte SharkNinja eine weitere Ergänzung seiner Outdoorküchenkollektion. Für alle, die den Geschmack und das Erlebnis des Kochens im Freien lieben, aber nicht mühsam mit Holzkohle und Gas hantieren wollen, bietet das Gerät einen mit präziser elektrischer Hitze betriebenen Hochtemperatur-Ofen, Pizzaofen, BBQ-Smoker und vieles mehr. Wie alle Woodfire-Produkte, einschließlich des Ninja Woodfire Electric BBQ Grills, kann der Ofen mit echten Holzpellets befeuert werden und sorgt so für authentische, rauchige Resultate. Die Woodfire-Reihe bietet die perfekte Lösung für alle, die das Kochen im Freien auf ganze neue Art genießen wollen, und bezeugt Ninjas Engagement für revolutionäre Lifestyle-Innovationen.Stark wie Shark - innovative Neuheiten für den HaushaltDie Besucher der Messe in Berlin erhielten einen Einblick in die neue Produktreihe von Shark, die Lösungen für jede Art von Schmutz im Haushalt bieten - egal ob von Haustieren, Kindern oder Partnern verursacht. Die neueste Ergänzung des Shark Staubsauger-Sortiments ist der intelligente Shark Detect Pro, der vier (Tiefenreinigungs)-Technologien kombiniert, die Reinigungsprobleme im ganzen Haus erkennen und darauf reagieren. Der intelligente Staubsauger erhöht die Saugleistung, wenn er versteckten Schmutz erkennt, verdoppelt die Leistung entlang von Kanten, passt sich automatisch an verschiedene Bodenarten an und beleuchtet schwach erhellte Bereiche.Shark Beauty gibt zwei wichtige neue Partnerschaften bekanntEine weitere Produktkategorie, auf die sich SharkNinja auf der IFA 2023 konzentrierte, war das wachsende Angebot an Shark Beauty Produkten, die sich für jeden Haartyp eignen. Der revolutionäre neue Shark SpeedStyle ist ein Hochgeschwindigkeits-Haartrockner und verleiht mit dem RapidGloss Finisher allen Haartypen in Minutenschnelle ein glänzendes Finish. Seine automatischen Einstellungen sorgen für Ergebnisse auf Friseurniveau, ohne dass man sich vor Bedienfehlern und Hitzeschäden fürchten muss. Darüber hinaus gab das Unternehmen zwei neue Partnerschaften bekannt. Einen wichtigen neuen Partner hat Shark Beauty mit Chris Appleton an Bord. Der "Stylist der Stars" wird weltweit als Botschafter für die neuen Haarpflegeprodukte auftreten und so Shark Beauty bei seiner Mission unterstützen, Premium-Haarprodukte für alle Haartypen zu entwickeln. Wie SharkNinja ebenfalls bekannt gab, wird das Unternehmen Partner für einen kommenden, noch unbetitelten Formel-1-Film von Apple TV.Tom Brown, SharkNinja-Präsident EMEA, kommentierte die neuen Entwicklungen wie folgt: ,,SharkNinja wird von einer einfachen Frage angetrieben - wie können wir das Leben unserer Kunden einfacher machen? Unser Ziel ist es, jene Probleme zu finden und zu lösen, von denen unsere Kunden nicht einmal wissen, dass sie sie haben, indem wir großartige Produkte auf den Markt bringen, die perfekt auf ihre Bedürfnisse und ihren Lebensstil zugeschnitten sind. Jetzt gehen wir neue Wege, überzeugen neue Verbraucher, erschließen neue Märkte und entwickeln neue Produkte. Wir sind bereits von den USA nach Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien und Japan expandiert. Unsere Zukunft wird darin liegen, unsere Reichweite weiter zu vergrößern, unsere Produkte auf lokale Märkte zuzuschneiden, neue Partnerschaften im Einzelhandel aufzubauen und auf neue Kundenbedürfnisse einzugehen. Wir haben vor, eine im wahrsten Sinne globale Marke zu werden - die mit ihren Produkten Millionen von Haushalten erreicht und deren Name gleichbedeutend mit hochwertigen Produkten ist, die sich nah am Lifestyle der Verbraucher orientieren."Lana Sanleandro, Chief Marketing Officer EMEA, sagte: ,,Unsere neuen Partnerschaften mit Chris Appleton und Apple TV werden SharkNinja eng mit Inhalten verbinden, die ganz genau zu Lebensstil und Interessen unserer Kunden passen. Bei der Entwicklung unserer neuen Produkte haben wir vom ersten Moment an genau auf die Bedürfnisse der Verbraucher geachtet. Jedes Produkt ist das Ergebnis unserer Strategie, Verbraucherprobleme durch schlaue Ideen und smartes Design zu lösen, und das zu einem erschwinglichen Preis. Alle Produkte wurden unter Berücksichtigung des Verbraucherfeedbacks rigoros getestet und feingetunt, und wir sind sicher, dass sie schon bald die gleichen Fünf-Sterne-Bewertungen erhalten werden wie unser bestehendes Sortiment. Alle unsere neuen Produkte werden das Leben der Menschen, die sie benutzen, bereichern. Sie bieten nützliche Hilfe im Haushalt und machen es so leichter, sich auf die wichtigen Dinge im Leben zu konzentrieren."