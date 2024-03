Sharethrough und Adform kündigen direkte Integration an, um die Macht des Medieneinkaufs zu erhöhen und die Nachhaltigkeit für Anzeigenkäufer zu verbessern

Montreal, 7. März 2024 (ots/PRNewswire) -Sharethrough, einer der weltweit führenden unabhängigen Omnichannel-Werbebörsen, gibt eine direkte Omnichannel-Integration mit der globalen DSP-Plattform Adform bekannt. Durch die Integration profitieren Anzeigenkäufer, die über Adform auf die Video-, CTV-, Display- und Native-Anzeigen von Sharethrough zugreifen, von einer größeren Skalierbarkeit, Kaufkraft, besseren Leistung und mehr Nachhaltigkeit.Die direkte Integration erhöht natürlich die Skalierbarkeit und vergrößert gleichzeitig die Kaufkraft der Medien durch den Wegfall von Zwischenhändlern, die zuvor erforderlich waren, um Zugang zu einem Teil des Inventars von Sharethrough zu erhalten. Darüber hinaus haben Käufer direkten Zugang zu Sharethroughs schlüsselfertigen Anzeigenerweiterungen wie Dynamic Video Captions für Video, CTV SportsTicker Overlay und Weather Overlay sowie Display Countdown, die alle nachweislich zur Verbesserung der Leistung von Werbetreibenden beitragen.Eine weitere Priorität dieser Partnerschaft ist die Verbesserung der Nachhaltigkeit des Werbe-Ökosystems, ein wichtiger Schwerpunktbereich für beide Unternehmen. Sharethrough hat Pionierarbeit im Bereich der Nachhaltigkeit (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4101955-1&h=2145845046&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4101955-1%26h%3D2302102942%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sharethrough.com%252Fadvertisers%252Fsustainability%26a%3Dpioneered%2Bsustainability&a=Pionierarbeit+im+Bereich+der+Nachhaltigkeit) in der digitalen Werbung geleistet, mit branchenweit ersten Produkten wie GreenPMPs und Low-Emissions-PMPs, die dabei helfen, die Kohlendioxid-Emissionen von Werbetreibenden zu messen, zu reduzieren und zu kompensieren, sowie mit dem neuen Net Zero Publisher Program (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4101955-1&h=1828213584&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4101955-1%26h%3D2726847932%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sharethrough.com%252Fpublishers%252Fsustainability%26a%3DNet%2BZero%2BPublisher%2BProgram&a=Net+Zero+Publisher+Program), das die Kosten für das erste Jahr für Publisher deckt, um ihre unternehmensweiten Kohlendioxid-Emissionen zu messen und ihnen dabei zu helfen, ihre Netto-Null-Emissionsziele zu erreichen. Anfang dieses Jahres war Adform der erste globale DSP, der sich mit Scope3 zusammengeschlossen hat, um Werbetreibenden bei der Messung und Reduzierung ihrer Kohlenstoffemissionen zu helfen.Die direkte Integration geht noch einen Schritt weiter, indem sie allen Medienkäufern in der öffentlichen Deal-Bibliothek von Adform Zugang zu den GreenPMPs von Sharethrough bietet.„Wir sind ermutigt zu sehen, dass DSPs wie Adform eine verbesserte Nachhaltigkeit intern und extern für ihre Käufer priorisieren", sagte JF Cote, CEO von Sharethrough. „Unsere direkte Integration ist ein Gewinn für die Käufer von Adform, die nun viel einfacher sowohl die Nachhaltigkeit als auch die Leistung ihrer Anzeigen verbessern können."Vicky Foster, VP Global Commercial Partnerships, Adform kommentierte: „Werbetreibende, die das Spiel im Jahr 2024 verändern wollen, schauen direkt auf die Omnichannel-Chance. Vor allem die, die in sich schnell entwickelnden Kanälen wie CTV verfügbar sind. Wir freuen uns, zu diesem Zeitpunkt mit Sharethrough, einem weiteren Pionier für nachhaltige und kompromisslose Werbung, zusammenzuarbeiten, um Marken diese Größenordnung und Leistung zu bieten."Informationen zu Sharethrough Sharethrough wurde bei den Digiday Technology Awards als „Best Sustainable Ad Tech Platform" und bei den Performance Marketing World Awards als „Best Sustainable Initiative" ausgezeichnet und kürzlich für den European Green Award und die Digiday Media Awards für seine grünen Medienprodukte nominiert. Sharethrough ist eine der weltweit führenden unabhängigen Omnichannel-Anzeigenbörsen, die die Aufmerksamkeit der Nutzer und die Leistung der Werbetreibenden durch forschungsgestützte Anzeigenverbesserungen für Video-, CTV-, Display- und Native Ads maximiert und gleichzeitig das Anzeigeninventar für optimierte Direktheit, Nachhaltigkeit und Qualität kuratiert.Informationen zu Adform Adform ist die leistungsstärkste und sicherste Media Buying Plattform der Welt. Seit über 20 Jahren bietet Adform exzellenten Service und zukunftsweisende Technologie und ermöglicht es großen Marken, Agenturen und Verlagen, digitale Werbung weltweit zu erstellen, zu kaufen und zu verkaufen. Adform hat die Grenzen durch erweiterte Intelligenz und eine branchenführende Identitätslösung verschoben und hat das Spiel für digitale Werbetreibende konsequent verändert.