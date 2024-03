Shareholder Value Bet Aktie: Das war abzusehen!

Der Relative Strength Index, oder RSI, wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren. Der RSI der ShareNeutraler Value Beteiligungen liegt bei 60, was auf eine neutrale Situation hinweist. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich, wenn man den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, wo der RSI bei 52 liegt. Dies deutet ebenfalls auf eine neutrale Situation hin.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über ShareNeutraler Value Beteiligungen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie deutet darauf hin, dass sie aktuell weder stark im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Von fundamentaler Seite betrachtet weist die Aktie ein vergleichsweise niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,63 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als günstig betrachtet werden kann und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In Bezug auf den Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,38 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt ShareNeutraler Value Beteiligungen damit 40,49 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kapitalmärkte" liegt die Aktie deutlich darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.