Shareholder Value Bet Aktie: Das macht sprachlos!

Die Dividendenrendite der ShareNeutraler Value Beteiligungen-Aktie beträgt 0 Prozent, was 5,79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der ShareNeutraler Value Beteiligungen-Aktie bei -27,19 Prozent, was mehr als 40 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Kapitalmärkte"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 7,13 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei die ShareNeutraler Value Beteiligungen-Aktie mit 34,32 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über ShareNeutraler Value Beteiligungen eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der ShareNeutraler Value Beteiligungen-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 105,41 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 83 EUR liegt, was einem Unterschied von -21,26 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 90,42 EUR über dem letzten Schlusskurs von 83 EUR, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die ShareNeutraler Value Beteiligungen-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

