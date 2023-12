Shareholder Value Bet Aktie: Das liegt auf Eis

Die technische Analyse der ShareNeutraler Value Beteiligungen-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 106,45 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 83 EUR liegt, was einer Abweichung von -22,03 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 92,95 EUR liegt unter dem letzten Schlusskurs (-10,7 Prozent Abweichung). Aufgrund dieser trendfolgenden Indikatoren wird die Aktie als "Schlecht" bewertet.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich jedoch eine Unterbewertung der Aktie, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,63 im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Kapitalmärkte" um 90 Prozent niedriger ist. Daher erhält ShareNeutraler Value Beteiligungen in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Die Stimmung der Anleger und Nutzer sozialer Plattformen bezogen auf ShareNeutraler Value Beteiligungen wird neutral bewertet. Die Kommentare und Themen der Nutzer waren überwiegend neutral, was zu der Einstufung "Neutral" führt.

Die Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass ShareNeutraler Value Beteiligungen derzeit überkauft ist. Sowohl der RSI7 (71,43 Punkte) als auch der RSI25 (73,53 Punkte) deuten auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.

Insgesamt erhält die ShareNeutraler Value Beteiligungen-Aktie auf Basis der technischen und fundamentalen Analyse sowie der Anlegerstimmung und des RSI ein "Schlecht"-Rating.