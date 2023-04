Shareholder Value Bet Aktie - Zurückgeblieben im Vergleich zum Markt!

Shareholder Value Bet konnte in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0 Prozent erzielen. Im Vergleich zu anderen Aktien aus der Asset Management-Branche, die im Durchschnitt um 7,34 Prozent fielen, konnte Shareholder Value Bet eine Outperformance von -7,34 Prozent erreichen. Der Sektor “Financial Services” verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 575,28 im vergangenen Jahr. Dabei lag Shareholder Value Bet mit einer Differenz von -575,28 Prozent über diesem Durchschnittswert.

Potenzial vorhanden: Analyse der Shareholder Value Bet Aktie