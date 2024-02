Shareholder Value Bet Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die technische Analyse zeigt, dass die ShareNeutraler Value Beteiligungen derzeit 2,31 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt und daher kurzfristig als "Neutral" eingestuft wird. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch 17,81 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" betrachtet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und in den letzten zwei Wochen wurde neutral über die ShareNeutraler Value Beteiligungen diskutiert. In den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt derzeit 54,55, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 54 deutet darauf hin, dass die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" für den RSI.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,38 Prozent erzielt, was 37,57 Prozent unter dem Durchschnitt im Finanzsektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 3,84 Prozent, wobei die ShareNeutraler Value Beteiligungen derzeit 36,22 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.