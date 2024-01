Shareholder Value Bet Aktie: Tut sie es schon wieder?

Der Aktienkurs von ShareNeutraler Value Beteiligungen hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -27,19 Prozent erzielt, was 40,61 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Finanzen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 7,74 Prozent, und ShareNeutraler Value Beteiligungen liegt aktuell 34,93 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt ShareNeutraler Value Beteiligungen mit 0 Prozent 5,72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt dazu, dass sie von der Redaktion als ein unrentables Investment betrachtet und dementsprechend mit einer "Schlecht"-Bewertung eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie am letzten Handelstag bei 87 EUR lag, was einem Unterschied von -16,63 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 104,36 EUR entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Die Analyse des 50-Tages-Durchschnitts von 88,49 EUR ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Zusätzlich wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen, um die Überkauft- oder Überverkauft-Situation der Aktie zu bewerten. Der 7-Tage-RSI zeigt, dass die ShareNeutraler Value Beteiligungen-Aktie derzeit überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ergibt der 25-Tage-RSI eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält ShareNeutraler Value Beteiligungen demnach eine "Gut"-Bewertung im Hinblick auf den kurzfristigen RSI und eine "Neutral"-Bewertung im Hinblick auf den 25-Tage-RSI, während sie für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung erhält.