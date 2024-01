Shareholder Value Bet Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der Relative Strength Index (RSI) für ShareNeutraler Value Beteiligungen zeigt eine überverkaufte Situation mit einem Wert von 20, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 56, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor hat ShareNeutraler Value Beteiligungen im letzten Jahr eine Rendite von -27,19 Prozent erzielt, was 41,02 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 8,07 Prozent, und ShareNeutraler Value Beteiligungen liegt 35,26 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 4,63, was 91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 51 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.