Shareholder Value Bet Aktie: Ist das wirklich alles?

Der Aktienkurs von ShareNeutraler Value Beteiligungen hat im letzten Jahr eine Rendite von -27,19 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite damit um 40,61 Prozent unter dem Durchschnitt von 13,42 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kapitalmärkte" beträgt 7,74 Prozent, und ShareNeutraler Value Beteiligungen liegt aktuell 34,93 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von ShareNeutraler Value Beteiligungen wird als neutral eingestuft, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und sich der Meinungsmarkt in den sozialen Medien in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen befasst hat.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von ShareNeutraler Value Beteiligungen als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 4,63 insgesamt 91 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte", der 51,33 beträgt. Aufgrund dieser Bewertung wird die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse als "Gut" eingestuft.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) wird ShareNeutraler Value Beteiligungen anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage als überverkauft bewertet, wodurch sie ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25, der den etwas längerfristigen Zeitraum betrachtet, zeigt jedoch weder überkauft noch überverkauft an und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird ShareNeutraler Value Beteiligungen basierend auf dieser Analysepunkte als "Gut" bewertet.