Shareholder Value Bet Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Per 27.07.2023, 11:32 Uhr wird für die Aktie Shareholder Value Beteiligungen am Heimatmarkt Xetra der Kurs von 111 EUR angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Asset Management & Custody Banken".

Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Shareholder Value Beteiligungen entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 4,63. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Shareholder Value Beteiligungen zahlt die Börse 4,63 Euro. Dies sind 92 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Kapitalmärkte" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 56,27. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Shareholder Value Beteiligungen für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Shareholder Value Beteiligungen für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Shareholder Value Beteiligungen insgesamt ein "Hold"-Wert.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Shareholder Value Beteiligungen von 111 EUR ist mit -4,45 Prozent Entfernung vom GD200 (116,17 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 114,12 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand -2,73 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Shareholder Value Beteiligungen-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.