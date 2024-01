Shareholder Value Bet Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Der gleitende Durchschnittskurs der ShareNeutraler Value Beteiligungen beträgt derzeit 105,1 EUR, während der aktuelle Aktienkurs bei 85,5 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum gleitenden 200-Tage-Durchschnittskurs bei -18,65 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 89,68 EUR, was einen Abstand von -4,66 Prozent zum aktuellen Aktienkurs bedeutet. Aus dieser Perspektive wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine signifikante Veränderung in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz rund um die Aktie von ShareNeutraler Value Beteiligungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die ShareNeutraler Value Beteiligungen-Aktie zeigt einen Wert von 38 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 60 weniger volatil, zeigt aber auch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu ShareNeutraler Value Beteiligungen zu einer Bewertung von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist ShareNeutraler Value Beteiligungen derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,76 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.