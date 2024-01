Shareholder Value Bet Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen für RSI25) auf einen Skalenwert von 0 bis 100 normiert. Der RSI von ShareNeutraler Value Beteiligungen beträgt 25, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 52,27, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt und insgesamt zu einem "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich hat ShareNeutraler Value Beteiligungen in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,19 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien in der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 7,6 Prozent, was zu einer Underperformance von -34,79 Prozent für ShareNeutraler Value Beteiligungen führt. Der "Finanzen"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 13,29 Prozent, sodass ShareNeutraler Value Beteiligungen 40,48 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Die Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf ShareNeutraler Value Beteiligungen war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dadurch wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet, da die Anleger weder über positive noch über negative Themen gesprochen haben.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von ShareNeutraler Value Beteiligungen bei 4, was im Vergleich zu einem KGV von 51,41 für die Branche "Kapitalmärkte" deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist ShareNeutraler Value Beteiligungen daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.