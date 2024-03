Sharecare Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die technische Analyse der Sharecare-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 1,15 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,979 USD liegt, was einer Abweichung von -14,87 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), der bei 1,02 USD liegt, ist der letzte Schlusskurs nur um -4,02 Prozent davon entfernt. Dadurch ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse der Sharecare in den letzten 7 Tagen eine überverkaufte Situation mit einem RSI von 23,87 aufweisen, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Bei einer Ausdehnung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage bewegt sich der RSI für Sharecare bei 54, was als Anzeichen für eine "Neutral"-Situation gewertet wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen mehrheitlich neutral, wobei an drei Tagen positive Diskussionen überwogen und an sechs Tagen die Anleger neutral eingestellt waren. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es keine eindeutige Veränderung, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Zusammenfassend ergibt sich für die Sharecare-Aktie sowohl aus technischer Analyse als auch aus dem Anleger-Sentiment eine Gesamtbewertung als "Neutral".