Sharecare Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Der Relative Strength Index (RSI) der Sharecare liegt bei 68,3, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird. Dieser Index indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Zudem dehnt der RSI25 den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus, wobei der RSI für die Sharecare bei 50 liegt, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei an fünf Tagen das Stimmungsbarometer auf grün zeigte und negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt fünf Tagen, und in den letzten ein bis zwei Tagen unterhielten sie sich verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Sharecare. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut", was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Sharecare mittlerweile auf 1,18 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,928 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -21,36 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 1,04 USD, wodurch die Aktie mit -10,77 Prozent Abstand als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtnote "Schlecht".

Die Analyse zeigt, dass die Stimmung für Sharecare in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen aufweist, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Zudem hat die Diskussionsstärke in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Sharecare vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.