Sharecare Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die technische Analyse der Sharecare-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit bei 1,31 USD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 1,08 USD steht. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 -17,56 Prozent beträgt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu hat der GD50 der letzten 50 Tage einen Stand von 1,02 USD, was einem Abstand von +5,88 Prozent entspricht und daher als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit die Gesamtnote "Neutral" für die Aktie.

Beim Relative Strength Index (RSI) der Sharecare liegt der Wert bei 29,56, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 37, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Sharecare in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird als insgesamt neutral beschrieben. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine schwache Aktivität im Netz aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum eine negative Änderung erfahren, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Sharecare in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".