Shape Robotics AS Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Im Fall von Shape Robotics A- wird der RSI sowohl auf einer kurzfristigen Basis der letzten 7 Tage als auch auf einer etwas längerfristigen 25-Tage-Basis bewertet.

Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 38,57 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Shape Robotics A--Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, also der Wert auf 25-Tage-Basis, liegt bei 35,51 und weist ebenfalls darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien und diskutiert in der letzten Zeit neutral, weder besonders positiv noch negativ. Entsprechend erhält Shape Robotics A- eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Shape Robotics A--Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,56 EUR. Der letzte Schlusskurs von 4,55 EUR weicht somit um +27,81 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch in Bezug auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionen über Shape Robotics A- langfristig eine mittlere Aktivität aufweisen und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Daher wird auch hier die Gesamteinschätzung als "Neutral" bewertet.