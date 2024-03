Shape Robotics AS Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die Shape Robotics A-Aktie hat in den letzten Handelstagen einen positiven Trend verzeichnet. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 3,91 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 5,2 EUR lag, was einer Abweichung von +32,99 Prozent entspricht und eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,23 EUR) liegt über dem letzten Schlusskurs (+22,93 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Shape Robotics A-Aktie damit eine positive Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shape Robotics A-Aktie liegt bei 12,5, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der RSI25 von 23 deutet auf eine überverkaufte Situation hin und erhält ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie eine positive Bewertung vergeben.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion ausgemacht werden, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Shape Robotics A- ist insgesamt eher neutral, wobei in den Diskussionen in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt standen. Basierend auf diesen Auswertungen ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut".

Insgesamt erhält die Shape Robotics A-Aktie somit positive Bewertungen in verschiedenen Kategorien, was auf einen positiven Trend und eine solide Entwicklung hindeutet.