Shape Robotics AS Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ betrachtet wird, und dazwischen als neutral. Für die Shape Robotics A- Aktie liegt der RSI bei 60,71, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, steht bei 65,7 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Neutral".

Die technische Analyse bezieht sich auf trendfolgende Indikatoren, die anzeigen sollen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der für die Shape Robotics A- Aktie bei 3,82 EUR über die letzten 200 Handelstage liegt. Der letzte Schlusskurs von 3,78 EUR weicht nur um 1,05 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 4,17 EUR, was unter dem letzten Schlusskurs (-9,35 Prozent) liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Shape Robotics A- auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Aktieneinschätzung. Die Diskussionsintensität für Shape Robotics A- ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist gering, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Shape Robotics A-.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Shape Robotics A- eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Shape Robotics A- somit von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.