Shanying Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die technische Analyse von Shanying-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 2,13 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 1,74 CNH liegt, was einer Abweichung von -18,31 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 1,87 CNH liegt unter dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von -6,95 Prozent. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält die Shanying-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Die Auswertung von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Wochen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Die Diskussionsintensität der Shanying-Aktie hat abgenommen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Shanying mit einer Rendite von -36,73 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" um mehr als 12 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur "Papier & Forstprodukte"-Branche liegt die Rendite von Shanying um 12,07 Prozent darunter. Diese Entwicklung führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating.

Insgesamt wird die Shanying-Aktie basierend auf den verschiedenen Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.