Shanying Aktie: War die Aufregung umsonst?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Shanying heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 66,67 Punkten, was darauf hinweist, dass Shanying weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt ebenfalls an, dass Shanying weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7- und den 25-Tage-RSI.

In Bezug auf das Stimmungsbild rund um die Aktien von Shanying haben wir die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Shanying weist kaum Änderungen auf und entspricht somit einem "Neutral"-Rating. Insgesamt geben wir der Aktie von Shanying bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Shanying aktuell bei 2,27 CNH. Der Abstand von -11,01 Prozent zum Aktienkurs von 2,02 CNH führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt eine Differenz von -4,27 Prozent und entspricht einem "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet somit "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Shanying wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Tiefergehende Analysen haben ergeben, dass in letzter Zeit eher "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.