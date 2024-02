Shanying Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Shanying von Privatanlegern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Shanying um mehr als 12 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Papier & Forstprodukte"-Branche liegt die Rendite von Shanying deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt der Shanying-Aktie zu einem "Schlecht"-Rating führen, da der letzte Schlusskurs jeweils deutlich darunter liegt.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren für die Shanying-Aktie.