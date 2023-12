Shanying Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Die Shanying-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 2,04 CNH gehandelt, was einer Abweichung von -3,32 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Diese kurzfristige Einschätzung führt zu einer neutralen Bewertung. Betrachtet man jedoch die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich eine schlechte Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei -10,53 Prozent liegt. Somit wird die Aktie in charttechnischer Hinsicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird für Shanying eine neutrale Bewertung vergeben. Der RSI7 liegt aktuell bei 60 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 61,54 keine Anzeichen von Überkauftheit oder Überverkauftheit. Somit erhält das Wertpapier in diesem Abschnitt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine positive Stimmung und Einschätzung zu Shanying hin. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Trotzdem ergeben sich auf dieser Ebene sechs Handelssignale, die zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führen.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Shanying-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,93 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt sie damit 8,69 Prozent unter dem Durchschnitt. In der Branche "Papier & Forstprodukte" beträgt die mittlere jährliche Rendite -8,24 Prozent, und Shanying liegt aktuell 8,69 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.