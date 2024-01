Shanying Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann wichtige Einsichten in die Bewertung einer Aktie liefern. Bei Shanying haben wir sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Die Diskussionsintensität zeigt eine starke Veränderung aufgrund erhöhter Aktivität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung gezeigt, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Shanying liegt bei 72,73, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 70, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shanying bei 2,21 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,9 CNH liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" aufgrund eines Abstands von -14,03 Prozent zum GD200. Auch der GD50 liegt mit einem Abstand von -7,32 Prozent bei 2,05 CNH, was zu einer weiteren Einschätzung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Schlecht".

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Shanying im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,93 Prozent erzielt, was 9,55 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Papier & Forstprodukte" beträgt -7,38 Prozent, und Shanying liegt aktuell 9,55 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.