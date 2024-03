Shanying Aktie: Ist das noch wichtig?

Die Einschätzung von Aktienkursen hängt nicht nur von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch von weichen Faktoren wie der Stimmung ab. Shanying wurde von Analysten auf sozialen Plattformen untersucht, wobei festgestellt wurde, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings waren die Themen, die in den sozialen Medien in den letzten zwei Tagen rund um Shanying diskutiert wurden, größtenteils negativ. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Zusätzlich wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt. Sechs konkret berechnete Signale stehen zur Verfügung, wobei sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Gut" Bewertung ergibt. Insgesamt wird Shanying daher hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 2,1 CNH für den Schlusskurs der Shanying-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,84 CNH, was einem Unterschied von -12,38 Prozent entspricht. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert, und der letzte Schlusskurs lag nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Shanying erhält insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde ebenfalls betrachtet. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 29, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist, und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält Shanying in Bezug auf die RSIs ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Shanying in den letzten 12 Monaten eine Performance von -36,73 Prozent, was eine Underperformance von -12,12 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Papier & Forstprodukte"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Rendite von Shanying 12,12 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Shanying ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.