Shanxi Zhangze Electric Power Aktie: Ein sicheres Investment?

Der Aktienkurs von Jinneng Shanxi Electric Power hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -12,08 Prozent verzeichnet, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt für "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie. Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 3,18 CNH liegt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Der Aktienkurs hat einen Abstand von -5,97 Prozent zum GD200 und von -1,97 Prozent zum GD50. Dies führt zu einem Gesamtbefund von "Neutral" auf Basis der beiden Zeiträume.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das KGV von Jinneng Shanxi Electric Power bei 1219, ähnlich wie der Branchendurchschnitt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Grundlage. In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über die Aktie diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch aktuell zeigen sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.