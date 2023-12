Shanxi Zhangze Electric Power Aktie: So nicht zu erwarten!

Weitere Suchergebnisse zu "Syrah Resources":

Der Aktienkurs von Jinneng Shanxi Electric Power verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,08 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" im Durchschnitt um -0,09 Prozent, was eine Underperformance von -12 Prozent für Jinneng Shanxi Electric Power bedeutet. Der Sektor "Versorgungsunternehmen" hatte eine mittlere Rendite von -0,09 Prozent im letzten Jahr, und Jinneng Shanxi Electric Power lag 12 Prozent darunter. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Jinneng Shanxi Electric Power liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,14 liegt. Dies bedeutet eine Differenz von -2,14 Prozent zur Branche und führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt betrachtet, und es wurde festgestellt, dass die Aktie von Jinneng Shanxi Electric Power sowohl auf 200-Tage- als auch auf 50-Tage-Basis ein "Schlecht"-Rating erhält.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Jinneng Shanxi Electric Power weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (58,33 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (62,75 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für das Wertpapier.

Insgesamt erhält die Aktie von Jinneng Shanxi Electric Power auf Basis dieser verschiedenen Bewertungskriterien ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf den Aktienkurs und die Dividendenpolitik, sowie ein "Neutral"-Rating in der technischen Analyse und im Relative-Stärke-Index.