Shanxi Zhangze Electric Power Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine entscheidende Kennzahl zur Beurteilung der Gewinnsituation eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Jinneng Shanxi Electric Power weist derzeit ein KGV von 1219 auf, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energiehändler" durchschnittlich ein KGV von 0 haben. Folglich lässt sich sagen, dass Jinneng Shanxi Electric Power aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Jinneng Shanxi Electric Power in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,08 Prozent. Dies bedeutet eine Underperformance von -12,15 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energiehändler", die im Durchschnitt um 0,06 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum Sektor "Versorgungsunternehmen", der eine mittlere Rendite von 0,06 Prozent erzielte, liegt Jinneng Shanxi Electric Power um 12,15 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Jinneng Shanxi Electric Power besonders positive Diskussionen geführt. Das Stimmungsbarometer zeigte an sieben Tagen "grün", während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt sechs Tagen. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, dominieren vor allem positive Themen das Interesse der Anleger. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Jinneng Shanxi Electric Power derzeit bei 3,18 CNH verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 2,93 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -7,86 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie in diesem Bereich eine Einstufung als "Schlecht". Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage von 3,04 CNH ergibt sich eine Differenz von -3,62 Prozent, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse "Neutral".

