Shanxi Zhangze Electric Power Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die Jinneng Shanxi Electric Power Aktie hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 3,01 CNH, was einer Abweichung von -1,63 Prozent vom gleitenden Durchschnitt (GD50) entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -5,94 Prozent, wodurch die Einstufung auf "Schlecht" lautet. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite von Jinneng Shanxi Electric Power bei -10,45 Prozent, was mehr als 10 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von -0,76 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Jinneng Shanxi Electric Power mit 9,69 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jinneng Shanxi Electric Power liegt bei 1219, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt (ca. 0 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 66,04, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird Jinneng Shanxi Electric Power daher aus verschiedenen Analysen als "Neutral" bewertet.