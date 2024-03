Shanxi Xishan Coal, Electricity Power Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Der Sentiment und Buzz rund um Aktien ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei Shanxi Coking Coal Energy zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Shanxi Coking Coal Energy weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Shanxi Coking Coal Energy bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse betrachten wir den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Shanxi Coking Coal Energy-Aktie beträgt aktuell 9,74 CNH, was zu einer "Gut"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs (11,86 CNH) deutlich darüber liegt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (10,8 CNH) zeigt einen letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt und führt somit zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt wird Shanxi Coking Coal Energy auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im fundamentalen Bereich beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shanxi Coking Coal Energy 7, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende schüttet Shanxi Coking Coal Energy eine Dividendenrendite von 11,41 % aus, was 7,28 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" in diesem Bereich.