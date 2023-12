Shanxi Xishan Coal, Electricity Power Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Der Aktienkurs von Shanxi Coking Coal Energy hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,49 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Energiesektor 19,59 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt die mittlere jährliche Rendite 1,11 Prozent, und Shanxi Coking Coal Energy liegt aktuell 19,59 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schneidet Shanxi Coking Coal Energy jedoch besser ab, da die Dividende bei 13,81 % liegt, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 4,43 %. Die Differenz von 9,38 Prozentpunkten führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Ausschüttung.

Die technische Analyse ergab, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Aktie bei 9,83 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs lag bei 9,93 CNH, was einer Differenz von +1,02 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Auf der kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs über dem 50-Tages-Durchschnitt von 9,37 CNH liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie in den letzten Monaten zugenommen hat, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Shanxi Coking Coal Energy führt.