Shanxi Xishan Coal, Electricity Power Aktie: Was noch aussteht!

Der Aktienkurs von Shanxi Coking Coal Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,28 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 7,16 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Shanxi Coking Coal Energy eine Underperformance von -10,44 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Energie"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 7,16 Prozent, und Shanxi Coking Coal Energy lag 10,44 Prozent hinter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden liegt Shanxi Coking Coal Energy mit einer Dividende von 13,81 % über dem Branchendurchschnitt Öl Gas & Kraftstoffverbrauch (4,58 %). Die Differenz von 9,23 Prozentpunkten führt dazu, dass die Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shanxi Coking Coal Energy liegt bei 6,13 und ist damit auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" von 0. Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Shanxi Coking Coal Energy-Aktie liegt bei 45, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (39,76) zeigt auch hier, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit erhält sie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Shanxi Coking Coal Energy.