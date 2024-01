Shanxi Xishan Coal, Electricity Power Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die technische Analyse der Shanxi Coking Coal Energy-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 9,67 CNH verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs bei 10,46 CNH gehandelt wird, was einem Abstand von +8,17 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 9,74 CNH, was einer Differenz von +7,39 Prozent entspricht. Auf Basis dieser beiden Zeiträume erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, wird der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Der RSI der Shanxi Coking Coal Energy-Aktie beträgt 75 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der RSI25 beläuft sich auf 38,74, was eine Einstufung als "Neutral" für die vergangenen 25 Tage ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Schlecht".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass es eine starke Diskussionsintensität über die Aktie gibt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Allerdings gibt es auch eine negative Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" führt.

Für Anleger, die in die Aktie von Shanxi Coking Coal Energy investieren, könnte dies jedoch durch eine Dividendenrendite von 13,81 % attraktiv sein. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch könnten Anleger einen Mehrertrag von 9,22 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Gut".