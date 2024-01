Shanxi Xishan Coal, Electricity Power Aktie: Gut oder schlecht?

Die Diskussionen über Shanxi Coking Coal Energy auf den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die negativen Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Außerdem wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Darüber hinaus wurden insgesamt sieben Handelssignale ermittelt, von denen 6 als gut und 1 als schlecht eingestuft wurden. Zusammenfassend ergibt sich daraus eine Einstufung als "Gut" Aktie.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche erzielte Shanxi Coking Coal Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,28 Prozent, während der Branchendurchschnitt um 7,16 Prozent stieg. Dies bedeutet eine Underperformance von -10,44 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor lag die Rendite mit -10,44 Prozent unter dem Durchschnittswert von 7,16 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einstufung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shanxi Coking Coal Energy-Aktie lag in den letzten 7 Tagen bei 45 und in den letzten 25 Tagen bei 39,76. Beide Werte deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Hinsichtlich der Dividende von 13,81 % liegt Shanxi Coking Coal Energy im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl Gas & Kraftstoffverbrauch (4,58 %) höher, was zu einer Einstufung als "Gut" führt, da die Differenz 9,23 Prozentpunkte beträgt.