Shanxi Xishan Coal, Electricity Power Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Der Relative Strength Index zeigt, dass die Aktie von Shanxi Coking Coal Energy neutral bewertet wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 28,28, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 38,24, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Shanxi Coking Coal Energy in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge liefert jedoch Anzeichen dafür, dass das Unternehmen aktuell viel im Fokus der Anleger steht. Über Shanxi Coking Coal Energy wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse wird die Shanxi Coking Coal Energy derzeit als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 9,68 CNH, womit der Kurs der Aktie (10,63 CNH) um +9,81 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 9,58 CNH entspricht einer Abweichung von +10,96 Prozent und wird daher als "Gut"-Wert eingestuft. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite für Shanxi Coking Coal Energy 13,81 Prozent und liegt damit über dem Mittelwert für diese Aktie. Daher wird die Dividendenpolitik von unseren Analysten als "Gut" bewertet.