Shanxi Xing Hua Cun Fen Wine Factory Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory liegt bei 32,85 und deutet auf eine neutrale Situation hin, weder überkauft noch überverkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 22, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und als "Gut" bewertet wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit positiven Themen an neun Tagen und negativen Themen an vier Tagen. In Bezug auf das Unternehmen Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory gab es jedoch verstärkt negative Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt.

Statistische Auswertungen historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen überwiegend Kaufsignale, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory verläuft aktuell bei 226,39 CNH, was eine positive Bewertung ergibt. Der Aktienkurs liegt mit 251,38 CNH um 11,04 Prozent über diesem Wert. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich ein positiver Abstand von +13,61 Prozent, was zu einem "Gut"-Signal führt.

In den letzten vier Wochen konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien für die Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory beobachtet werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat leicht abgenommen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe führt.