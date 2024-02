Shanxi Xing Hua Cun Fen Wine Factory Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für die Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory liegt bei 10,3, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 37,23, was zu einer "Neutral" Bewertung für 25 Tage führt. Diese Gesamtbewertung ergibt ein Rating von "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei der Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der vergangenen Wochen. Konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien zeigen 0 Schlecht- und 3 Gut-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die Aktie eine Rendite von -22,88 Prozent erzielt, was 2,16 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Getränke" beträgt -20,41 Prozent, wobei die Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory aktuell 2,47 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory negativ sind, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.