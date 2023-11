Shanxi Xing Hua Cun Fen Wine Factory Aktie: Es gibt was neues!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Für die Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory beträgt der RSI 48,77, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 51,95, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Des Weiteren lässt sich die Aktie auch hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Die durchschnittliche Aktivität deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit eine Einstufung als "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt die Rendite der Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory mit -13,46 Prozent mehr als 12 Prozent darunter. Die "Getränke"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,67 Prozent. Auch hier liegt die Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory mit 12,79 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertungen zeigen, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 2 Schlecht- und 2 Gut-Signale, was letztendlich zu einer "Neutral" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung als "Gut" im Punkt Anleger-Stimmung.