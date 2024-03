Shanxi Xing Hua Cun Fen Wine Factory Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. In Bezug auf die Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 25, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist dagegen weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis ist das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für die Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory-Aktie somit ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv in Bezug auf das Unternehmen. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Aus technischer Analyse ergibt sich für die Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory-Aktie ein Durchschnitt von 226 CNH für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 237 CNH (+4,87 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt einen positiven Trend, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Branchenvergleich erzielt die Aktie eine Rendite von -22,88 Prozent im vergangenen Jahr, was unter dem Durchschnitt für den Sektor "Verbrauchsgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Getränke" beträgt -22,43 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 0,45 Prozent unter diesem Wert. Basierend auf diesen Ergebnissen wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.