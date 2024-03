Shanxi Taigang Stainless Steel Aktie: Kaum zu glauben!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Shanxi Taigang Stainless Steel wird anhand des 7-Tage-RSI und des 25-Tage-RSI bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 47,37 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25-Wert von 46,75 führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält Shanxi Taigang Stainless Steel eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Aktie auf 3,91 CNH, während der aktuelle Kurs 3,67 CNH beträgt, was einer Distanz zum GD200 von -6,14 Prozent entspricht und somit zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 3,71 CNH, was einer Distanz von -1,08 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Neutral".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shanxi Taigang Stainless Steel liegt bei 47, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Metalle und Bergbau" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet, erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,95 Prozent erzielt, was 1,34 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -23,29 Prozent, und Shanxi Taigang Stainless Steel liegt aktuell 1,34 Prozent über diesem Wert, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.