Shanxi Securities Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Shanxi Securities-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt aktuell 42, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Tage liegt mit 59,78 im neutralen Bereich. Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die Analyse des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage ergibt eine negative Bewertung für die Shanxi Securities-Aktie, da der aktuelle Wert (5,85 CNH) deutlich unter dem letzten Schlusskurs (5,54 CNH) liegt. Im Vergleich dazu liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt (5,65 CNH) näher am letzten Schlusskurs, was zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf Stimmung und Buzz im Internet zeigt sich, dass Shanxi Securities langfristig eine starke Aktivität in den Diskussionen aufweist, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung wird als stabil bewertet, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Rendite der Shanxi Securities-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Finanzsektor um mehr als 2 Prozent niedriger liegt. Auch im Vergleich zur Kapitalmärkte-Branche liegt die Rendite mit 5,31 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein neutrales Rating in dieser Kategorie.