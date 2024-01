Shanxi Securities Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Der Vergleich des Aktienkurses von Shanxi Securities mit anderen Unternehmen im Finanzsektor zeigt eine Rendite von 3,16 Prozent, was mehr als 1 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Kapitalmärkte-Branche verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von 4,76 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Shanxi Securities um 1,6 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -7,55 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstages mit einer Abweichung von -3,58 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shanxi Securities mit 36,12 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Aktie wird daher weder als unterbewertet noch als überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Bei der Dividende weist Shanxi Securities mit einer aktuellen Dividendenrendite von 1,4 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (1,48 Prozent) auf. Die geringe Differenz von 0,08 Prozent führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.