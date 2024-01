Shanxi Sanwei Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die Shanxi Road & Bridge-Aktie wird derzeit aus verschiedenen Perspektiven bewertet. Bei einer technischen Analyse unter Verwendung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage liegt dieser Wert bei 4,96 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 4,59 CNH liegt, was einem Unterschied von -7,46 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt dieser bei 4,67 CNH, was einem Unterschied zum letzten Schlusskurs von nur -1,71 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird bei Shanxi Road & Bridge eine langfristig starke Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine positive Veränderung auf.

Die Dividendenrendite der Aktie beträgt derzeit 0 Prozent, was 2,31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik der Shanxi Road & Bridge-Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shanxi Road & Bridge bei 15, was in etwa dem Durchschnitt der Branche "Chemikalien" entspricht. Daher wird die Aktie auch auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.

Insgesamt wird die Shanxi Road & Bridge-Aktie anhand der verschiedenen Analysen mit einem "Neutral"-Rating versehen.