Shanxi Sanwei Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shanxi Road & Bridge liegt bei 14, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Chemiebranche (KGV von 0) als durchschnittlich angesehen wird. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als neutral bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Shanxi Road & Bridge zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität, was auf ein starkes Interesse an der Aktie hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch stabil, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie in diesem Bereich als gut bewertet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt eine schlechte Bewertung, da der aktuelle Kurs um -5,01 Prozent über dem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage zeigt eine Abweichung von -0,87 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie in diesem Bereich als neutral eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Shanxi Road & Bridge derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,31 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aktie in dieser Kategorie eine schlechte Bewertung.