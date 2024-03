Shanxi Sanwei Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Shanxi Road & Bridge hat in den letzten Tagen eine neutrale Einschätzung sowohl aus technischer als auch aus fundamentaler Sicht erhalten. Der Kurs von 4,59 CNH liegt 1,77 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen neutralen Bewertung führt. Auf der anderen Seite beträgt die Distanz zum GD200 -3,16 Prozent, was zu einer neutralen Einschätzung auf Basis der vergangenen 200 Tage führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Shanxi Road & Bridge beträgt derzeit 14, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Chemiebranche neutral ist. Die Aktie wird daher aus fundamentalen Gesichtspunkten als neutral bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie war in den letzten Wochen überwiegend positiv, was zu einer guten Einschätzung des Anleger-Stimmungsbarometers führt. Die Diskussionen in sozialen Medien waren hauptsächlich von positiven Themen geprägt, was das positive Stimmungsbild der Anleger widerspiegelt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält die Shanxi Road & Bridge eine schlechte Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs negativ ist und sich um -2,22 Prozent von vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" unterscheidet.

Insgesamt wird die Aktie der Shanxi Road & Bridge aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien neutral bewertet.