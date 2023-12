Shanxi Sanwei Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Shanxi Road & Bridge zeigt gemischte Signale in verschiedenen Analysebereichen. In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs betrachtet, der derzeit auf "Schlecht" eingestuft ist. Der GD200 liegt bei 4,97 CNH, während der Kurs der Aktie bei 4,67 CNH liegt, was einer Abweichung von -6,04 Prozent entspricht. Der GD50 ergibt einen Kurs von 4,67 CNH, was einer neutralen Bewertung entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher auch als "Neutral" eingestuft.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15 für Shanxi Road & Bridge. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Chemikalien" ist das KGV weder unter- noch überbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Anleger-Stimmung bei Shanxi Road & Bridge ist insgesamt positiv. Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien zeigen überwiegend positive Themen, wodurch die Aktie die Einschätzung "Gut" erhält.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 58,33 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte und erhält ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie daher auch im Bereich des RSI ein "Neutral"-Rating.