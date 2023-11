Shanxi Sanwei Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

In den letzten zwei Wochen wurde Shanxi Road & Bridge hauptsächlich positiv von privaten Nutzern in sozialen Medien bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge in Bezug auf diesen Wert lässt darauf schließen, dass überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Anleger-Stimmung, was zu einer Bewertung als "Gut" führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Mit einem Wert von 14,68 liegt Shanxi Road & Bridge auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher wird die Aktie aufgrund dieser fundamentalen Kriterien als "Neutral" eingestuft.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 46,15 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Ebenso erhält die Aktie auf Basis des 25-Tage-RSI ein "Neutral"-Rating, da auch hier weder eine Über- noch Unterkauft-Situation vorliegt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Shanxi Road & Bridge im vergangenen Jahr eine Rendite von -11,18 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt die Aktie 12,05 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur Branchenrendite von 2,65 Prozent liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 13,83 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also, dass die Anleger-Stimmung positiv ist, die fundamentale Bewertung neutral ausfällt und die Aktie im Branchenvergleich eine Unterperformance zeigt. Diese Informationen bieten einen umfassenden Einblick in die aktuelle Situation von Shanxi Road & Bridge.