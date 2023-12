Shanxi Sanwei Aktie: Lieber erstmal halten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander über die Zeit und ist ein häufig verwendetes Instrument in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Shanxi Road & Bridge wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 27,78 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Beim RSI25 liegt der Wert bei 34,44, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder über- noch unterbewertet ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" weist Shanxi Road & Bridge eine Rendite von -13,36 Prozent auf, was mehr als 13 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Innerhalb der "Chemikalien"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 1,51 Prozent, wobei Shanxi Road & Bridge mit 14,87 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Shanxi Road & Bridge besonders positiv diskutiert, wobei an neun Tagen positive Themen dominierten, und an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie heute führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Shanxi Road & Bridge beträgt das aktuelle KGV 15, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Somit ist die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unter- noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie.